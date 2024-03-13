Video Yaşam "Sokak köpeklerinin maması çalınmasın" diye kamera koydular | Video

"Sokak köpeklerinin maması çalınmasın" diye kamera koydular | Video

13.03.2024 | 09:46

Balıkesir'in Edremit Belediyesi sokak köpekleri besleme noktasında mamaların çalındığını fark eden hayvanseverler kendi girişimleri ile bölgeye güvenlik kamerası koydular. Güvenlik kamerası sokak köpeklerinin mamalarının başka şahıslarca alındığı anları kayıt altına aldı. Yaşananlar savcılığa şikayet konusu oldu.

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Edremit Belediyesi tarafından oluşturulan sokak köpekleri besleme merkezine konulan mamaların hızlı bir şekilde tükendiğini fark eden hayvanseverler harekete geçti. Can dostları sahiplenen kişiler kendi aralarında topladıkları paralarla bölgeye bir güvenlik kamerası satın aldılar. Çalışmaya başlayan güvenlik kamerası kısa sürede sokak köpekleri için konulan mamaların bir şahıs tarafından alındığını görüntüledi. Bunun üzerine hayvanseverler konuyu Edremit Cumhuriyet Savcılığına şikayet ettiler ve adli süreç başladı.

Hayvansever ve Aktivist Arzu Ölmez, "Mamalar çalındığı için de biz Edremit Kaymakamına dilekçe verdik, emniyete dilekçe verdik ve kendi inisiyatifimiz, paramızla, bağışlarla, kendi cebimizden buraya bir kamera taktık. Kamera taktıktan sonra da biz çalan şahsı görüntüledik. Adli süreç şu anda devam ediyor. Savcılığa verdik." dedi.

Ölmez; sokak hayvanlarının aç kalmaması, güvenliklerinin sağlanması ve bölgeye gelen hayvanseverlerin güvenliğinin sağlanması için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda buraya hayvanların beslenmesi eksik olmasın diye aç kalmasınlar güvencesi için kamera taktık. Bakın görüyorsunuz burada kimsenin özel hayatını ihlal edecek bir şey var mı? Burası dağ başı. Köpeklerin özel hayatını mı ihlal ediyoruz? Biz şikayet edilmeye başlandık. Buraya kamera koyduğumuz için. Kimin özel hayatını ihlal ediyorum? Köpeklerin mi hayatını ihlal ediyorum? Ben bir hayvan aktivistiyim. Belediyenin kendi personeli mama alırken görüntülendi ve ben savcılığa vermeden önce ihtar ettim kendisini. Uyardım 'Bölgeden mama almayın. Hem siz belediyeyi soyuyorsunuz hem bizim hakkımıza giriyorsunuz.' dedim" şeklinde konuştu

Konulan kameranın bazı kişileri rahatsız ettiğinin altını çizen Arzu Ölmez, "Çünkü biz cebimizden alarak buraya mama veriyoruz. Ben buradan şimdi şikayet edenlere de sesleniyorum. Hemen hepsi gönüllü hayvansever olarak bilinen insanlar. Buradaki kamera sizi niye rahatsız etti? Benim emniyetim için konulmuş, köpeklerin emniyeti için konulmuş, can dostların aç kalmaması için buraya bu kamera kondu. Kamera takıldığından beri buradaki mamalar çalınmıyor." dedi.

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