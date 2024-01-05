Video Yaşam Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada!
Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada!

Sokak ortasında kafasına sıktı... İzmit'te kan donduran cinayet kamerada!

05.01.2024 | 11:01

İzmit İlçesi Bekirdere mevkiinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Yusuf Ö. tartıştığı Serkan Çördük'ü silahla vurup alkol almaya devam etti. Olayı gerçekleştirip, bir köşede alkol alan ve tekrar vurduğu kişinin yanına giden Özer, yaralı Çördük'e tekrar ateş açtı. Silahlı saldırgan, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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