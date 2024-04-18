Sokak ortasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | VİDEOHABER 18.04.2024 | 01:38 Kocaeli Körfez ilçesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Can Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre henüz bilinmeyen nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü tartışmada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olayları sakinleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.