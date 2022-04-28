Video Yaşam Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video
Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video

Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video

28.04.2022 | 14:17

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Adana’nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında asfalt kaplama çalışması yapılan Yamaçlı 565 sokakta incelemelerde bulundu. Başkan Kocaispir, çalışmaların tamamlandığında sokağın eşsiz bir görünüm kazanacağını söyledi.

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Yamaçlı 565 sokağın Yüreğir'in en kıymetli sokaklarından biri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Biz sokağımıza bu sokağın çocuğu olduğu için kurucu belediye başkanımız Sabahattin Eşberk'in ismini verdik. Ve inşallah onun adına yaraşır bir sokak olması noktasında çaba gösteriyoruz. Güneşli ve Yamaçlı mahalle muhtarlarımızla beraber buranının güzelleştirilmesi ile ilgili ilk adımı attık, sokağımıza asfalt döküyoruz. Elektrik hatlarını yer altına alarak, cepheleri yenileyerek sokağımızı Adana'mızın en güzel sokaklarından bir tanesi haline getireceğiz" dedi.

Proje kapsamında Yamaçlı ve Güneşli mahallelerinin ortak kullandığı parkın da yenilendiğini kaydeden Başkan Kocaispir, "Bu kapsamda iki mahallemizin ortak kullandığı parkımızı yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyesi ile ortak projemiz olan mahalle muhtarlıkları ve mahalle evi yapımı ile ilgili süreç de devam ediyor. Orada Yüreğir Belediyesi olarak arazinin teminini sağlıyoruz. Sokağımızın güzelleşmesi, eşsiz görünümüyle Adanalıların en çok ziyaret ettiği sokak olması noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

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