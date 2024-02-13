Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılım çok oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile oyuncu Oktay Kaynarca gösterileri tribünden izleyerek ekipleri tebrik etti.
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