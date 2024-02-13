Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 13.02.2024 | 15:02 Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında stadyumda ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan Solotürk ekibi Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi. Solotürk ekibi izleyenleri adeta mest etti. Ardından Erzincan Komando Birliği gösterisini gerçekleştirdi. Komando Marşı'nı okuyan askerlere vatandaşlarda hep bir ağızdan eşlik etti.Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılım çok oldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile oyuncu Oktay Kaynarca gösterileri tribünden izleyerek ekipleri tebrik etti.