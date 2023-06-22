Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı | Video
Diyarbakır’da nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu anında Heimlich manevrasıyla müdahale eden kuyumcu Yusuf Çelik kurtardı. Çelik’in 5 yaşındaki çocuğu hayata döndürdüğü an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
"İNSAN HAYATI O KADARDA UCUZ DEĞİL"
Dükkan kapısının önünde nefes nefese kalan çocuğu görüp anında Heimlich manevrası ile müdahalede bulunduğunu dile getiren Çelik, "Kapının önünde annesi ile beraber yürüyen çocuğu gördüm. Hemen dışarı çıkıp çocuğun yanına gittiğimde boğazında şeker kaldığını fark ettim. Heimlich manevrası yaparak küçük kardeşimizi kurtarmaya çalıştım. 20 saniye içerisinde müdahale ettim. Herkesin muhakkak Heimlich manevrasını öğrenmesi lazım. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, insan hayatı o kadarda ucuz değil. Tekrar söylüyorum, herkesin öğrenmesini ve öğretilmesini istiyorum" dedi.
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