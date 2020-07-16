Video Yaşam Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video

Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video

Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video
16.07.2020 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video 00:31
Son Dakika: 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 3 sabıkalıdan pişkin savunma | Video 16.07.2020 | 13:00
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma Kötü yola... | Video 00:43
Bolu'da uyuşturucu ile yakalanan kadından şok savunma "Kötü yola..." | Video 16.07.2020 | 12:53
Kumrular öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor | Video 02:35
Kumrular öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor | Video 16.07.2020 | 12:17
Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video 03:56
Son Dakika: Müge Anlı'da kan donduran yasak aşk cinayeti! 8 kadınla ilişkisi vardı, cesedi 8 parça halinde bulundu | Video 16.07.2020 | 12:13
Son Dakika Haberi: 'Kasık masajı’ skandalına baskın | Video 00:34
Son Dakika Haberi: 'Kasık masajı’ skandalına baskın | Video 16.07.2020 | 11:47
Son dakika: İstanbul'daki haraç çetesinin işkence görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:41
Son dakika: İstanbul'daki haraç çetesinin işkence görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.07.2020 | 11:15
Adana'da benzeri görülmemiş olay! Kendilerinden hesap almayan iş yerini önce kurşunladılar sonra... | Video 04:42
Adana'da benzeri görülmemiş olay! Kendilerinden hesap almayan iş yerini önce kurşunladılar sonra... | Video 16.07.2020 | 10:43
İstanbul’da büfeye 'abone' olan hırsızlar esnafı isyan ettirdi | Video 10:52
İstanbul’da büfeye 'abone' olan hırsızlar esnafı isyan ettirdi | Video 16.07.2020 | 10:30
Son Dakika Haberi: İstanbul'da sokak köpeği samimiyeti ilerletince nasıl kaçacağını şaşıran vatandaş kamerada | Video 01:21
Son Dakika Haberi: İstanbul'da sokak köpeği samimiyeti ilerletince nasıl kaçacağını şaşıran vatandaş kamerada | Video 16.07.2020 | 10:17
Son Dakika: İstanbul bir kamyon dolusu adamla mahalle basıp adam bıçaklayan zanlılar kamerada | Video 01:04
Son Dakika: İstanbul bir kamyon dolusu adamla mahalle basıp adam bıçaklayan zanlılar kamerada | Video 16.07.2020 | 09:58
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi | Video 22:12
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi | Video 15.07.2020 | 22:59
İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı | Video 00:28
İşte Alişan'ın oğlu Burak'ın eğlenceli dansı | Video 15.07.2020 | 22:22
Son Dakika: Saros Körfezi'nde orman yangını | Video 01:11
Son Dakika: Saros Körfezi'nde orman yangını | Video 15.07.2020 | 14:32
Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 00:30
Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 15.07.2020 | 08:33
Son dakika: İstanbul Bağcılar’daki dehşet anları güvenlik kamerasında | Video 00:16
Son dakika: İstanbul Bağcılar’daki dehşet anları güvenlik kamerasında | Video 15.07.2020 | 13:59
Son Dakika Haberi: Hatay'da şoke eden köpeğe tecavüz görüntüleri | Video 00:54
Son Dakika Haberi: Hatay'da şoke eden köpeğe tecavüz görüntüleri | Video 15.07.2020 | 13:19
Afyonkarahisar’da kopan 3 parmak için zamanla yarış | Video 00:31
Afyonkarahisar’da kopan 3 parmak için zamanla yarış | Video 15.07.2020 | 12:01
İstanbul'da maymun gibi tırmanarak evlere giren hırsızlar kamerada | Video 01:44
İstanbul'da maymun gibi tırmanarak evlere giren hırsızlar kamerada | Video 15.07.2020 | 11:14
Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video 02:51
Karaman'da bacağından bıçaklandı, sedyede eşini görüntülü arayıp 'Beni vurdular' dedi | Video 15.07.2020 | 11:03
Karaman'da kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga | Video 02:25
Karaman'da kazayı izleyenler ile yaralı yakınları arasında kavga | Video 15.07.2020 | 11:01

Son dakika haberi... Eskişehir'de, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak bir evde alıkoyan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 14 yaşındaki kız çocuğunun rızası olduğunu iddia eden zanlıların kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan da sabıkalı oldukları ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki Melis A.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, iki gündür haber alınamayan Melis A.'yı, kaçırdığı öne sürülen şüpheli Murat Ü. (26) ile birlikte Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.


'Şüpheli kız çocuğunun kendi isteğiyle geldiğini iddia etti'
Şüpheli Murat Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Ayrıca polis, Melis A.'nın kaçırılma olayına yardım ettikleri belirlenen Erdal D. ve Mehmet D.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen Murat Ü., Melis A.'yı kaçırmadığını, kendi isteğiyle geldiğini belirtti.


Öte yandan adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin daha önceden kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından sabıkalarının da bulunduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA