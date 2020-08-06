Son Dakika: 4 yaşındaki Miraç'ın kaybolması ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı! | Video

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, 6 gündür kayıp olan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i son görenlerin bilgisine başvurdu. Jandarma ekipleri, mahallede yürüttükleri çalışmada, çocuğu görenler ile tek tek görüştü.