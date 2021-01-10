Video Yaşam Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video

Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video

Son dakika! Aleyna'nın katili İranlı eski sevgili çıktı | Video
10.01.2021 | 15:12

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Denizli'de yalnız yaşadığı aparttaki yatağında ölü bulunan üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nin kar maskesiyle binaya giren İran uyruklu eski sevgilisi tarafından eldivenle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boynundaki dövmeden yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki bir apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi (22), kapıyı kırarak içeriye giren yakınları tarafından yatağında ölü bulunmuştu.

Aleyna'nın şüpheli ölümüyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının didik didik inceleyerek binaya en son girip çıkan kişileri tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, boynundaki dövmeden tespit ettikleri cinayetin şüphelisi İran uyruklu Şayan K.'yi (25) yaşadığı adrese yapılan operasyonla yakaladı. Zanlı Şayan K.'nin emniyetteki ifadesinde Aleyna Yurtkölesi ile daha önce sevgili olduklarını, barışmak için evine gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Şayan K.'nin, kar maskesi ve kapüşon ile yüzünü gizleyerek içeri girdiği, eldiven kullandığı elleriyle genç kızı boğarak öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan, Yurtkölesi'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Manisa'da toprağa verildi.

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