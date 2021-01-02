Video Yaşam Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video

Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video

Son dakika! Ankara'da apartman garajında 3 kişi ölü bulundu | Video
02.01.2021 | 09:48

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Son dakika haberleri... Ankara'nın Pursaklar ilçesi Merkez Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde bir apartman garajında otomobilleriyle ilgilenen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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