Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da bir binanın kömürlüğünde patlama! 2 yaralı

SON DAKİKA: Ankara'da bir binanın kömürlüğünde patlama! 2 yaralı

SON DAKİKA: Ankara'da bir binanın kömürlüğünde patlama! 2 yaralı
15.04.2021 | 08:31

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Son dkaika haberleri... Ankara'da iki katlı bir binanın kömürlüğünde patlama meydana geldi. Kömürlükteki patlamada 1'i ağı 2 kişi yaralandı.

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