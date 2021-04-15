SON DAKİKA: Ankara'da bir binanın kömürlüğünde patlama! 2 yaralı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
SON DAKİKA: Ankara'da bir binanın kömürlüğünde patlama! 2 yaralı 15.04.2021 | 08:31
00:45
Çanakkale'de "Dur Yolcu" ile hilalin muhteşem görüntüsü | Video 15.04.2021 | 08:28
00:31
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler... 15.04.2021 | 08:29
00:32
00:32
01:35
04:43
01:37
00:34
Çorum'da 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar 14.04.2021 | 16:55
00:51
02:06
00:36
İstanbul Etiler'de tek teker sürdüğü motosikletle kaza yapan sürücü kamerada 14.04.2021 | 10:45
00:46
Manisa'da telefona bakarken kaza yapan otobüs şoförünün işine son verildi! 14.04.2021 | 16:41
00:25
İstanbul Maltepe'de doğum günü partisi yapılan villaya baskın 14.04.2021 | 12:45
01:58
03:56
Adana'da balıkçı teknesi battı: 1 ölü 14.04.2021 | 10:46
03:43
Astronot Kate Rubins’e Van kedisi hediye edildi | Video 14.04.2021 | 15:48
03:47
01:35
Düzce’de kaçak kesim yapanlara şok baskın | Video 14.04.2021 | 16:08
01:37
Halıyı çalan hırsız ilginç görüntüler oluşturdu | Video 14.04.2021 | 15:17
Son dkaika haberleri... Ankara'da iki katlı bir binanın kömürlüğünde patlama meydana geldi. Kömürlükteki patlamada 1'i ağı 2 kişi yaralandı.