Son dakika! Ankara'da sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:32
00:32
03:50
05:54
Son dakika! Ankara'da sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti | Video 18.10.2020 | 19:45
00:20
Seyir halindeki otomobilden ayağını sarkıtarak yolculuk yaptı | Video 18.10.2020 | 18:02
00:10
Kapı açık trafikte ilerlemişti. "Can sıkıntısından" yapmış | Video 18.10.2020 | 18:00
00:35
Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü | Video 18.10.2020 | 17:39
01:58
Avcılar’da baltalı dehşet kamerada | Video 18.10.2020 | 17:39
01:21
Bahçesine elektrik bağlamak isterken hayatını kaybetti | Video 18.10.2020 | 17:39
00:15
Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı | Video 18.10.2020 | 17:39
00:31
Minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi, o anlar kamerada | Video 18.10.2020 | 17:39
02:56
02:20
01:21
01:31
00:11
Son dakika! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihara teşebbüs | Video 17.10.2020 | 12:11
06:43
Son dakika! Antalya'da dehşet anı! Boynuna sapladı | Video 17.10.2020 | 11:47
00:21
00:44
Van'da polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu | Video 17.10.2020 | 10:15
Ankara'da akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Ankara Valiliği de vatandaşları oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Ankara'da beklenen yağış saat 18.00 itibariyle başladı. Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ankara'da akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Ankara Valiliği de vatandaşları oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Ankara'da beklenen yağış saat 18.00 itibariyle başladı. Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.