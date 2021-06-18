Son dakika! Ankara'daki inşaatta göçük: 1 işçi öldü. İşte ilk görüntüler | Video
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir inşaatta meydana gelen göçükte ağır yaralanan bir işçi kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Şadi Engin Caddesi üzerindeki bir inşaatta beton atılması sırasında göçük yaşandı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Göçük altında başka işçilerin olma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.