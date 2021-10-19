Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler...
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler...

SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler...

19.10.2021 | 09:02

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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi... 19.10.2021 | 09:23
Akdeniz’de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya’da şiddetli hissedildi | Video 01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 00:55
SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler... 19.10.2021 | 09:02
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Adana’da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 01:39
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Son dakika haberleri... Antalya Kaş açıklarında Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya açıklarındaki 6'lık deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı.

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