SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Canlı yayınla ilk bilgiler...
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00:17
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi... 19.10.2021 | 09:23
01:22
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi | Video 19.10.2021 | 09:24
00:55
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İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
01:39
Adana'da 90 firariye yönelik şafak operasyonu | Video 19.10.2021 | 08:45
01:53
Bağcılar'da iki grup arasında silahlı kavga | Video 19.10.2021 | 08:45
02:54
TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı: 4 yaralı 19.10.2021 | 08:34
01:45
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon 19.10.2021 | 08:34
01:01
LPG yüklü tanker şarampole devrildi: 1 yaralı 19.10.2021 | 08:34
01:10
Adana’da firari 90 kişiye yönelik operasyon 19.10.2021 | 08:34
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İzmir merkezli 39 ilde FETÖ operasyonu: 97 gözaltı 19.10.2021 | 08:34
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Samandağ açıklarında balina köpek balığı şoku | Video 18.10.2021 | 23:27
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Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... | Video 18.10.2021 | 23:21
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Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 18.10.2021 | 22:12
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Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
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Antalya 'da otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi 18.10.2021 | 17:06
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Hendek'te göçük altında can pazarı 18.10.2021 | 17:04
Son dakika haberleri... Antalya Kaş açıklarında Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya açıklarındaki 6'lık deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı.