Video Yaşam SON DAKİKA | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video

SON DAKİKA | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video

SON DAKİKA | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video
29.04.2020 | 10:57
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Corona virüsü önlemleri çerçevesinde eğitim alanında alınan önlemler ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sabah yaptığı okul taitli ve uzaktan eğitimi açıklaması ile gündeme oturdu. Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda okulların ne zamana kadar uzaktan eğitimine devam edeceğini açıkladı ve telafi eğitimi ile ilgili de kritik bilgilere yer verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, yaz tatili ve telafi eğitimi nedir sorusuna da değinerek kamuoyunu bilgilendirdi ve "Okullar ne zaman açılacak" sorusunun cevabını verdi. Peki, 2020 yaz tatili ne zaman ve MEB açıklaması ile okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika okul tatili ve uzaktan eğitim açıklamasının detayları ve okulların açılacağı tarih...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği son dakika haberi geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre uzaktan eğitim bitiş tarihi belli oldu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararı aldık. En güvenli yer şu an için evlerimizdir. Eskisi gibi okul bahçelerinde olabilmek için bu süreci yönetmek zorundayız. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitime tutunmalarını çocuklarımız ve velilerimizden istiyoruz." dedi.

Selçuk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Uzaktan eğitimi 1 hafta gibi kısa bir süre içinde hayata geçirdik. Bizim uzaktan eğitim ile ilgili amacımız çocuklarıızın okul disiplini ve derslerinden kopmamalarıdır.

11 ve 12. sınıfta öğretim gören öğrencilerin EBA Akademik Platformu'na yoğun talebi olduğunun farkındayız. Son birkaç gün içinde 11 ve 12. sınıf öğrenci sayısının 1 milyon olduğunu söyleyebilirim.

Öğrencilerimiz EBA üzerinden zaman kavramından bağımsız olarak eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor.

Ayrıca 81 ilde çağrı merkezleri kurduk. Rehberlik öğretmenlerimiz öğrenci ve velilerimize arayarak destek oluyorlar.

Telafi eğitimlerinin zamanını planladık. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim telafinin bir bütünüdür. Öğrencilerimizin bol bol kitaplarla zaman geçirmesini istiyorum.

Son Dakika Haberleri | Bakan Ziya Selçuk'tan okul tatili açıklaması: YKS ertelendi mi? MEB Okullar ne zaman açılacak? | Video

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