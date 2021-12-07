Video Yaşam Son Dakika: Beylikdüzü'nde düğünde takı yerine ''pompalı tüfek'' takan şahıs ve damat yakalandı | Video
Son Dakika: Beylikdüzü'nde düğünde takı yerine ''pompalı tüfek'' takan şahıs ve damat yakalandı | Video

Son Dakika: Beylikdüzü'nde düğünde takı yerine ''pompalı tüfek'' takan şahıs ve damat yakalandı | Video

07.12.2021 | 16:26

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Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen düğünde takı töreninde pompalı tüfek takan şahıs ile damat yakalandı. Damat ile arkadaşına ele geçirilen silahla ilgili 944 lira para cezası kesilirken, pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna ise 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı.

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Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirmişti. Polis ekipleri, damat ve arkadaşlarının ise hatıra pozu için çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İ.M. isimli damat Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde yakalandı. Damadın tüfeği takan kişiye geri verdiği öğrenildi. Tüfeği, damada takı olarak takan O.İ.D. isimli şahıs ise Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesindeki evinde yakalanırken, pompalı tüfek de ele geçirilmdi. Gözaltına alınan O.İ.D. ve İ.M.'ye ele geçirilen tüfek ile ilgili 944 lira cezai işlem uygulanırken, pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna ise 3 bin 469 lira cezai işlem uygulanırken, ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.

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