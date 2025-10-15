Video Yaşam SON DAKİKA! Çekmeköy’de İETT otobüsü durağa daldı | Video
SON DAKİKA! Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı | Video

15.10.2025 | 16:16

Çekmeköy Şile yolunda seyir halindeki bir İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı.

Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün önündeki motosiklet sürücüsüyle tartıştığı sırada aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.

