Video Yaşam SON DAKİKA! Çin'den gelen koronavirüs aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi | Video

SON DAKİKA! Çin'den gelen koronavirüs aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi | Video

SON DAKİKA! Çin'den gelen koronavirüs aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi | Video
30.12.2020 | 08:17

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı. TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin'den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50'de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin'den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Buradan TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

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