SON DAKİKA! Çin'den gelen koronavirüs aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi | Video
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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı. TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin'den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50'de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin'den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Buradan TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.