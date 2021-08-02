SON DAKİKA: Denizli Buldan'da orman yangını! İlk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
SON DAKİKA: Denizli Buldan'da orman yangını! İlk görüntüler... 02.08.2021 | 15:47
00:43
02:44
Gölete uçan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu | Video 02.08.2021 | 15:20
00:38
Hakkari-Van karayolunda toprak kayma anı kamerada | Video 02.08.2021 | 15:39
02:42
00:48
00:24
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada | Video 02.08.2021 | 15:16
21:22
Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video 02.08.2021 | 14:49
02:19
Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü | Video 02.08.2021 | 14:34
04:18
Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
Şarküteri dükkanında korkulan anlar! 4 kişi zehirlenip yere yığıldı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
00:14
Vahşice öldürülen Azra'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.08.2021 | 13:54
00:57
01:39
04:06
00:15
04:37
01:28
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video 02.08.2021 | 13:02
01:36
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 02.08.2021 | 12:33
Son dakika haberleri... Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının başladığı noktaya yakın olan vatandaşlar ise yardıma koştu. Çevre illerden takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Buldan Belediyesi hoparlöründen ise vatandaşların yardımı istendi. Yapılan anonsta, yangın noktasına yardıma gelecek kişiler için araç kaldırılacağı duyuruldu.