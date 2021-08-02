Video Yaşam Orman yangınlarının yaşandığı afet bölgesinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman bitecek?

Orman yangınlarının yaşandığı afet bölgesinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman bitecek?

Orman yangınlarının yaşandığı afet bölgesinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman bitecek?
02.08.2021 | 15:33

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