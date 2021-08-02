Orman yangınlarının yaşandığı afet bölgesinde hava nasıl olacak? Sıcaklar ne zaman bitecek?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
00:48
00:24
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada | Video 02.08.2021 | 15:16
21:22
Bodrum’da yeni yangın! Bozdoğan-Ören yolu kapandı | Video 02.08.2021 | 14:49
02:19
Bağcılar'da inşaatın temel duvarı böyle çöktü | Video 02.08.2021 | 14:34
04:18
Yangında iki kaplumbağayı kurtaran işçiler taktir topladı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
Şarküteri dükkanında korkulan anlar! 4 kişi zehirlenip yere yığıldı | Video 02.08.2021 | 14:16
00:14
00:14
Vahşice öldürülen Azra'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video 02.08.2021 | 13:54
00:57
01:39
04:06
00:15
04:37
01:28
Marmaris’te ekipler ve vatandaşlar omuz omuza mücadele verdi | Video 02.08.2021 | 13:02
01:36
Ağrı'da kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayının kurtarılma anı kamerada 02.08.2021 | 12:33
00:11
Kavşağa kontrolsüz giren sürücü motosikletliye böyle çarptı | Video 02.08.2021 | 13:02
02:27
01:37
Jandarma'dan ayı kurtarma operasyonu kamerada | Video 02.08.2021 | 11:50
01:25
İstanbul Maçka Parkı'nda üst geçitten düşen kadın ağır yaralandı 02.08.2021 | 11:31
Son dakika haberleri...