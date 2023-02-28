Son Dakika: Depremden sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi | Video
Son dakika haberleri: Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan ve 62 saat sonra çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'ın hastanede vefat ettiği açıklandı. Galatasaray kulübü, Cihan Emir Parlak için başsağlığı mesajı yayınladı. Küçük Cihan, hastanede Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile görüntülü konuşmuştu...
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