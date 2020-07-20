Son Dakika: Diyarbakır'da üvey kardeşlerin kavgasındaki ölü sayısı 2'ye yükseldi | Video

Son Dakika Haberi... Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde eski ve yeni eşlerin çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile geçtiğimiz günlerde çıkan silahlı kavgada anne Hamdiye Şık'tan sonra ağır yaralılardan Kadir Karaaslan'da bugün hayatını kaybederek ölü sayısı 2 oldu.

Olay, Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı köyünde 18 Temmuz 2020 'de meydana geldi. İddiaya göre, eski ve yeni eşler arasında çocuklarına ev yapma meselesi nedeni ile tartışma çıktı. Çocukların da araya girmesiyle tartışma bir anda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hamdiye Şık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Diğer yaralılardan Murat Karaaslan, Mehmet Karaaslan,Kadir Karaaslan ve Bahar Karaaslan'ının tedavileri devam ederken, bu sabah saatlerinde ağır yaralılardan Kadir Karaaslan'ının da hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden Kadir Karaaslan'ının otopsi işlemlerinin ardından köyünde defnedileceği belirtildi.



Öte yandan Jandarmanın geniş çaplı inceleme başlatmasının ardından baba M.K., oğulları M.K.,Y.K., M.K., S.K., ve S.K.'nın gözaltında oldukları ve soruşturmanın devam edildiği öğrenildi.