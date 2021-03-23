Video Yaşam Son Dakika: Esra Erol'da Ayşe Hanım'a büyük şok! Kızının kaçarak evlendiğini öğrenince çıldırdı!

Son Dakika: Esra Erol'da Ayşe Hanım'a büyük şok! Kızının kaçarak evlendiğini öğrenince çıldırdı!

Son Dakika: Esra Erol'da Ayşe Hanım'a büyük şok! Kızının kaçarak evlendiğini öğrenince çıldırdı!
23.03.2021 | 18:57

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Son Dakika: Esra Erol'da Ayşe Hanım'a büyük şok! Kızının kaçarak evlendiğini öğrenince çıldırdı! 07:42
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Son Dakika: ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün Ayşe Hanım ve kızı Mine konu olarak ele alındı. Ayşe Hanım, kızı Mine'nin kaçarak evlendiğini öğrenince adeta çıldırdı. Durumu kabullenmekte zorlanan Ayşe Hanım, kızını stüdyoya çağırdı.

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