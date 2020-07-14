Son Dakika Haberi: Ankara'da silahı çatışma! Düğün için birbirlerine böyle kurşun yağdırdılar | Video
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Son dakika... Ankara’da aralarında anlaşmazlık çıkan düğün, eğlence davulcusu iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Kavga sonucunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar olarak Altındağ ilçesinde düğün ve eğlencelere gitmek üzere Anafartalar Caddesi üzerinde bekleyen davulcular arasında anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlığın kavgaya dönmesi sonucu gruplarda yer alan bir kişinin pompalı tüfek çıkararak ateş açmasıyla 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak, detaylı tedavi için yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay sonrasında 6 kişi gözaltına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.