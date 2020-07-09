Video Yaşam Son Dakika Haberi: Antalya'da kan donduran ölüm anı kamerada! Son sözlerini söyleyip... | Video

Son Dakika Haberi: Antalya'da kan donduran ölüm anı kamerada! Son sözlerini söyleyip... | Video

Son Dakika Haberi: Antalya'da kan donduran ölüm anı kamerada! Son sözlerini söyleyip... | Video
09.07.2020 | 12:27

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Son dakika... Antalya'da 15 yaşındaki bir gencin arkadaşları ile girdiği iddia için falezlerden atlayarak öldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı!

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Antalya'da arkadaşlarıyla iddiaya girdiği ileri sürülen ve ardından 30 metrelik falezlerden denize atlayan 15 yaşındaki gencin ölümle sonuçlanan atlama anları an be an kaydedilirken, önce çevresindekilerin yanına gelip kendisini kaydetmelerini istediği ve onlara Rusça "Şimdi inanılmaz acımasız bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacak ve ben oradan atlayacağım" dediği anlar görüntülere yansıdı.


Olay, akşam 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Deniz Şahin'in suya düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada bölgede oturan Erhan Uludağ (32) isimli bir vatandaş, suya atlayarak genci kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, genci bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılsa da kurtarılamadı.


"Şimdi inanılmaz bir şey olacak"
Olayın ardından gencin atlamadan önce etraftaki gençlerin yanına gelerek yaptığı diyaloglar ortaya çıktı. Annesi Rus vatandaşı olduğu öğrenilen Deniz Şahin'in, cep telefonu kameralarına Rusça, "Şimdi inanılmaz bir acımasızlık gibi bir şey olacak. Arkadaşlar beni videoya alacaklar. Oraya gideceğim ve atlayacağım" dediği görüntülere yansıdı. Ardından gruptaki gençler Şahin'i kayda almaya başladı. 30 metrelik falezlere çıkan genç adamın koşarak atlayışı ve suya sert bir şekilde düşüşü görüntülere saniye saniye yansıdı. Şahin'in atlayışını çeken bir kişinin ise, "Arkadaşıyla iddiaya girmiş. Atlayacağını söyledi ve atladı. Vallahi helal olsun. Önce 90 metreden atlamış. Biraz dinlenip bu tarafa gelecek herhalde. Şimdi kayalıklara tutundu" sözleri de kayıtlara yansıdı. Görüntülerin devamında gencin su üzerinde hareketsiz kalması görülüyor.


Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Şahin'in cenazesi için bugün sabah saatlerinde anne Tatyana Şahin ve ölen gencin kardeşleri morga geldi. Son derece üzgün olan aile, bir süre morgun ziyaretçi bekleme salonunda oturduktan sonra morgdan ayrıldı. Baba Kenan Şahin'in yurt dışında olduğu ve ölüm haberi üzerine Antalya'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi.


Gencin otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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