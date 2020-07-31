Son Dakika Haberi: Bursa'da kız çocuklarına dehşet yaşatan sapık kamerada | Video

Son dakika... Bursa'da metro durağı çıkışlarında kız çocuklarına ve genç kızlara saldıran sapığın görüntülerini inceleyen güvenlik güçleri zanlının kimliğini tespit ederek adalete teslim etti. Metro çıkışlarında genç kızlara ve kız çocuklarına saldıran elle taciz eden sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.