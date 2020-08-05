Video Yaşam Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video

Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video
05.08.2020 | 11:23

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Son dakika... İstanbul Sultanbeyli'de kaçak doğumhaneye çevrilen bir apartmanın 3. kat dairesine baskın anı görüntüleri ortaya çıktı! Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

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Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi. Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü. Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

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