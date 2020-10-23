Son dakika haberi... İzmir'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video
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Son dakika haberi... İzmir'de silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.10.2020 | 08:55
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Şanlıurfa'da kucağında çocuğuyla dayak yiyen kadından suç duyurusu | Video 22.10.2020 | 17:05
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Minibüs şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı 22.10.2020 | 18:35
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Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler şok oldu | Video 22.10.2020 | 15:41
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Son dakika haberi... Hatay'da sirenler çalıyor | Video 22.10.2020 | 11:49
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Son dakika: İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.