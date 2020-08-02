Son Dakika Haberi: Karadeniz'de hortum paniği kamerada | Video
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Son dakika... Rize'de sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından görüntülenen hortum, endişe yarattı.
Kentte sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Çayeli ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Denizin üzerinde bir süre ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan izlendi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri kayda alan bir kişi "Çok büyüdü, çok büyüdü, sahile doğru gidiyor' diye bağırması dikkat çekti.