Son Dakika Haberi | Muğla Marmaris'te iğrenç skandal! Üvey kızına 7 yıldır işkence yaparak tecavüz eden sapık... | Video

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde; 7 yıldır üvey kızına işkence yaparak tecavüz ettiği ortaya çıkan sapık koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 yıldır üvey kızına işkence yaparak tecavüz eden sapık üvey baba, gazetecilerin soruların verdiği cevaplarla da şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine 10 Ağustos'ta Marmaris Beldibi Mahallesi Kenan Evren Caddesi üzerinde aile içi şiddet ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, Mehmet A.'nın üvey kızı şahsın 10 yıldır annesi ile evli olduğunu, devamlı olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını ve bunun yanında 7 yıldır da cinsel istismara uğradığını ileri sürdü.



Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen arama talimatı sonrası evde arama yapılırken, evde bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Şüpheli Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.