Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki!
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Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki! 10.08.2020 | 10:24
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Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaka kararın tepki gösteren servisçiler mağduriyetlerinin giderilmesi için toplanarak kararı protesto ettiler.