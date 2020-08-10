Video Yaşam Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki!

Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki!

Son Dakika Haberi: Servisçilerden İzmir Belediyesi'nin plaka kararına tepki!
10.08.2020 | 10:24

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Son dakika! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaka kararın tepki gösteren servisçiler mağduriyetlerinin giderilmesi için toplanarak kararı protesto ettiler.

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