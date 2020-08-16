Son Dakika | İstanbul Bebek'te düzenlenen eğlencede tepki çeken skandal görüntüler | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Bebek'te düzenlenen çılgın partinin skandal görüntüleri tepki çekti! Skandal görüntülerde; partindeki eğlencede maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülüyor.

İstanbul Beşiktaş Bebek'te faaliyet gösteren ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi, koronavirüs salgınına aldırış etmeden sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan müzik eşliğinde eğlendi.



Son aylarda koronavirüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen Beşiktaş Bebek'te ünlü bir eğlence mekânında onlarca kişi virüse aldırmadan eğlendi. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görülen vatandaşların, müzik eşliğinde eğlendikleri anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Masaların birbirine çok yakın durduğu görülen eğlence mekânında ne çalışanlar ne de eğlenenler koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uydu.