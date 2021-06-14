Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!
14.06.2021 | 16:36

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Son dakika haberleri... İstanbul Sancaktape'de Ukraynalı modelin balkondan düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı!

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İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant balkondan düşüp hayatını kaybederken, modelin erkek arkadaşı görüntü çekmiş, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. O görüntüler ortaya çıktı. Burak Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "lütfen" anlamına gelen "please" dediği anlar ve çığlıklar dikkat çekiyor. O dakikadan itibaren de sessizlik yaşanıyor.


Arzu KAYA

Sancaktepe'de yaşanan olayda iddiaya göre Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşadıkları evde tartışmaya başladı. Alkollü olan çiftin tartışması sürünce Ukraynalı fotomodel evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü. Olayı gören Ercan aşağı koşarken sitedeki görevliler ise durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi ancak Ukraynalı fotomodel hayatını kaybetmişti.

ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Burak Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen Ercan, savcılık işlemlerinin tamamlanmasından sonra ise İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'BİR ANDA ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ'

Hakimlikteki sorgusunda Ercan, ünlü modelle evde yalnız olduklarını, ünlü modelin kendisini balkondan aşağı attığını, kendisinin kız arkadaşını tuttuğunu ancak bir anda ellerinden kayıp düştüğünü ve ünlü modelin daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Ercan, sorgusunun bitiminde aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmayı talep etti.

SEVGİLİYE TUTUKLAMA

Hakimlikteki sorgusunun ardından ünlü köpek eğitimcisi olan Burak Ercan, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE O ANLAR
Olayın ardından o çok merak edilen görüntüler ortaya çıktı. 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde ilk olarak Ukraynalı modelin balkonda asılı bir şekilde elleri görünüyor. Sonrasında Burak Ercan'ın, " Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyuluyor.

Ardından görüntü açısı siyaha dönüşüyor. Kadının ağlamaklı konuştuğu duyuluyor.
Kadının çığlık sesleri geliyor ve, "Please plase i can not please please" dediği sesler yükseliyor.
Kadının tekrar çığlık sesleri duyuluyor ve bir süre sonra kadının sesi kesiliyor ve hışırtılar duyuluyor.

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