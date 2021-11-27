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OTOMATİK OYNAT
02:39
İstanbul Esenyurt’ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası 27.11.2021 | 12:27
05:24
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla Tersanesi'nde yangın! Olay yerinde ilk görüntüler 27.11.2021 | 12:27
02:13
02:19
Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 27.11.2021 | 11:10
01:26
Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 27.11.2021 | 10:08
01:00
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada 27.11.2021 | 10:08
07:27
02:40
Antalya'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 27.11.2021 | 09:54
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SON DAKİKA: Van'da 3,9'luk deprem anı kamerada! 27.11.2021 | 09:48
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Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı 27.11.2021 | 09:09
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İstanbul Şişli'de korku dolu anlar! Yangından kaçış anı kamerada 27.11.2021 | 09:26
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Sivas’ta şüpheli ölüm | Video 26.11.2021 | 18:11
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Elazığ'da çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı 26.11.2021 | 17:22
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Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 26.11.2021 | 16:53
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Kayseri'de dere yatağında şüpheli ölüm! | Video 26.11.2021 | 16:54
Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla tersanesinde gemide yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi