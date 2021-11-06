Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da sis kaç gün etkili olacak? Meteoroloji'den 7 bölge için sis ve pus uyarısı
SON DAKİKA: İstanbul'da sis kaç gün etkili olacak? Meteoroloji'den 7 bölge için sis ve pus uyarısı

SON DAKİKA: İstanbul'da sis kaç gün etkili olacak? Meteoroloji'den 7 bölge için sis ve pus uyarısı

06.11.2021 | 11:33

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