SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 06.24'te merkez üssü Menderes açıklarında 5.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi