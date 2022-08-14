Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:25
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.08.2022 | 08:27
01:11
00:39
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.08.2022 | 08:32
02:34
01:20
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 14.08.2022 | 08:27
01:14
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 13.08.2022 | 16:10
00:17
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 13.08.2022 | 16:10
00:13
Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 15:27
02:37
01:33
Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 13.08.2022 | 15:09
02:09
00:26
00:40
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 13.08.2022 | 14:57
01:17
02:07
03:43
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 13.08.2022 | 14:17
02:02
01:06
Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 13.08.2022 | 12:08
01:50
Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.