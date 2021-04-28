Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
28.04.2021 | 09:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 01:27
SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuğunu vurulduğu tabancalı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı 28.04.2021 | 09:08
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın 03:44
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde yangın 28.04.2021 | 09:04
Ağrı'da polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü 00:57
Ağrı'da polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü 28.04.2021 | 09:08
SON DAKİKA: Kastamonu'daki yangın dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 00:20
SON DAKİKA: Kastamonu'daki yangın dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 28.04.2021 | 09:05
Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı | Video 00:50
Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı | Video 28.04.2021 | 09:02
Kastamonu'daki yangın dehşetinin boyutu boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 03:58
Kastamonu'daki yangın dehşetinin boyutu boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı 28.04.2021 | 08:47
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı | Video 03:28
Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı | Video 28.04.2021 | 08:45
İstanbul Beşiktaş’ta iki katlı binada çökme meydana geldi 02:13
İstanbul Beşiktaş’ta iki katlı binada çökme meydana geldi 28.04.2021 | 08:50
SON DAKİKA! İstanbul'da tefeci operasyonu: 5 şüpheli gözaltında 03:23
SON DAKİKA! İstanbul'da tefeci operasyonu: 5 şüpheli gözaltında 28.04.2021 | 08:37
Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce Böyle çek diyerek poz verdi | Video 01:26
Eğlence mekanı baskınında yakalandı, kamerayı görünce "Böyle çek" diyerek poz verdi | Video 28.04.2021 | 08:23
Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video 01:50
Baskından kaçmak isteyen İranlı şahıs uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı | Video 28.04.2021 | 08:23
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 02:48
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 28.04.2021 | 07:59
TRT EBA TV 28 Nisan 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (28 Nisan 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 28.04.2021 | 07:04
TRT EBA TV izle! 28 Nisan Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (28 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 28.04.2021 | 06:57
Çıkan yangından kurtulmak isteyen bir kişi çatıdan atlayarak hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 01:35
Çıkan yangından kurtulmak isteyen bir kişi çatıdan atlayarak hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video 27.04.2021 | 18:31
SON DAKİKA: Sözde 'Soykırım' karşıtı tezkere TBMM'de kabul edildi 07:20
SON DAKİKA: Sözde 'Soykırım' karşıtı tezkere TBMM'de kabul edildi 27.04.2021 | 17:23
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın! 00:34
SON DAKİKA: İstanbul Bağcılar'da 6 katlı binada yangın! 27.04.2021 | 16:37
Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı 00:42
Zabıta ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip, öperek kaldırdı 27.04.2021 | 15:35
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısına beğeni yağdı! 'Annesi Aleyna Tiliki'yi gölgede bıraktı' 00:48
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in söylediği Orhan Gencebay şarkısına beğeni yağdı! 'Annesi Aleyna Tiliki'yi gölgede bıraktı' 27.04.2021 | 15:06
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 Milyon Dolarlık şok! 00:26
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 Milyon Dolarlık şok! 27.04.2021 | 13:43

Son dakika haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, tesadüfen olay yerinde bulunan 8 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Yaralı çocuk hastanede tedaviye alınırken, silalı ateşleyen şüpheli 4 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23 Nisan Cuma günü saat 15.50 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, sözlü olarak hakaretlerini sürdürdüler. Gerginliğin artmasıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necati K. (27), belinden tabanca çıkartarak, husumetli oldukları ailenin üzerine yürüdü. Tabancayı gören Kudret Y. (26) evine kaçarak kendini korumaya çalıştı. Koşarken rastgele ateş açan Necati K., evin içerisine doğru da birkaç kez ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.


8 YAŞINDAKİ ÇOCUK KALÇASINDAN VURULDU
Kudrey Y.'nin yara almadığı saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve silah sesleri üzerine korkarak kaçmaya çalışan 8 yaşındaki S.M. adlı kız çocuğuna bir mermi isabet etti. Olay sonrası S.M.'yi kanlar içerisinde gören bir mahalleli, küçük çocuğu kucağına alarak kendi imkanları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. S.M. burada tedaviye alınırken, merminin sağ kalçasına isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Y. ve oğlu Kudret Y.'nin ifadesine başvurulurken, Necati K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Necati K.'nın Emir Sultan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, bugün öğle saatlerinde şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Necati K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kasten yaralama, gasp, hırsızlık, ve mukavemet suçlarından birçok kaydı olduğu öğrenilen Necati K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Necati K.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


OLAY ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada Necati K.'nın, Kudret Y.'yi tabanca ile kovaladığı ve 8 yaşındaki S.M.'nin rastgele açılan ateş sonucunda yaralandığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde S.M. olay yerinden geçerken, Necati K. tabanca ile koşmaya başlıyor, bunu gören Kudret Y. ise kendini korumak için evine giriyor. Bu sırada, rastgele ateş açarak eve gelen Necati K., evin içerisine de ardı ardına ateş ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Mahalle sakinleri durumu sakinleştirmeye çalışırken, açılan ateş sonucunda S.M.'nin vurulduğunu görüyor. Ardından bir mahalleli yaralı küçük kızı kucağına alarak kendi imkanları ile hastaneye götürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA