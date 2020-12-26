Son dakika! Kars Sarıkamış'ta korkutan görüntü... Caddelerde dolaşırken görüntülendiler | Video
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Son dakika haberleri... Kars Sarıkamış’ta cadde ve sokaklarda ayılara rastlayan vatandaşlar bu kez caddelerde yiyecek arayan kurtlara rastladı. Soğuk havada aç kalan kurtlar yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.
Dondurucu soğukların ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da, çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan 2 kurt, Sarıkamış ilçe merkezine indi. İnönü ve Yeni Mahalle mevkisinde 2 kurt yiyecek ararken görüntülendi. Kurtlar daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.