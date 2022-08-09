Son Dakika: Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın | Video

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Son dakika haberi: Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boya fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.