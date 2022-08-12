Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video

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Son dakika haberi: Marmaris’in Söğüt Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor.