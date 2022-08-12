Son Dakika: Marmaris’te makilik alanda yangın çıktı | Video

Son dakika haberi: Marmaris’in Söğüt Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Marmaris'in Söğüt Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı yangına kısa sürede havadan müdahale edilmeye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.