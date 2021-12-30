SON DAKİKA: Meteoroloji'den Antalya ve ilçeleri için 'aşırı yağış' uyarısı! Metrekareye 300 kg yağış bekleniyor | Video

Son dakika haberi: Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada Antalya ve batı ilçelerine aşırı yağış uyarısı yaptı. Metrekareye 300 kg yağış düşeceği vurgulandı. Kemer, Kumluca ve Finike'de eğitime bugün için ara verilme kararı alındı. Yetkililer bir kez daha vatandaşları uyardı. Öte yandan İstanbul için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.