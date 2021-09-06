Video Yaşam SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN
06.09.2021 | 10:05

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SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN 09:22
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN 06.09.2021 | 10:05
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Son dakika haberleri... Okullarda başlayan yüz yüze eğitimde hangi kornavirüs tedbirleri uygulanıyor? İşte canlı yayınla okullarda başlayan yüz yüze eğitimden ilk görüntüler...

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