Video Yaşam SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı

SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı

SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı
10.04.2021 | 09:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Bursa'da öfkeli koca eşine uygunsuz mesajlar adamı böyle defalarca bıçakladı... 01:13
SON DAKİKA: Bursa'da öfkeli koca eşine uygunsuz mesajlar adamı böyle defalarca bıçakladı... 10.04.2021 | 11:23
İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video
İki arkadaşıyla birlikte evden kaçan Eda, Esra Erol canlı yayınında! | Video 10.04.2021 | 10:56
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı 01:57
SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı 10.04.2021 | 10:25
Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada! 08:04
Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada! 10.04.2021 | 09:46
İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinden doğum günü partisine baskın 05:04
İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinden doğum günü partisine baskın 10.04.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı 02:44
SON DAKİKA: Osmaniye'de kendi yaptığı uçakla havalanan sosyal medya fenomeni yere çakıldı 10.04.2021 | 09:48
SON DAKİKA: Iğdır'da demir sandalyeli meydan kavgası kamerada! Feryadı yürekleri dağladı... 00:15
SON DAKİKA: Iğdır'da demir sandalyeli meydan kavgası kamerada! Feryadı yürekleri dağladı... 10.04.2021 | 09:46
Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları 01:40
Kapadokya’da Nisan ayında kartpostallık kar manzaraları 10.04.2021 | 09:04
Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti! 01:29
Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti! 10.04.2021 | 09:04
Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı 01:41
Karaman'da otomobiliyle 15 metrelik istinaf duvarından uçan hemşire, ağır yaralandı 10.04.2021 | 08:51
İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı 00:28
İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı 10.04.2021 | 08:51
Çökme tehlikesi bulunan binada sabahın ilk saatlerinde de bekleyiş sürüyor 02:43
Çökme tehlikesi bulunan binada sabahın ilk saatlerinde de bekleyiş sürüyor 10.04.2021 | 08:36
İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu 08:20
İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu 10.04.2021 | 08:36
Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler 00:55
Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler 10.04.2021 | 08:36
SON DAKİKA: Ankara'daki istinat duvarı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Çökme anı kamerada... 21 bina boşaltıldı 00:57
SON DAKİKA: Ankara'daki istinat duvarı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Çökme anı kamerada... 21 bina boşaltıldı 10.04.2021 | 08:36
TRT EBA TV 10 Nisan 2021 Cumartesi HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (10 Nisan 2021 Cumartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları yayın saatleri 10.04.2021 | 07:14
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 10 Nisan Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (10 Nisan Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 10.04.2021 | 06:30
İranlı yüzlerce insanı dolandıran sanıklar hakim karşısında | Video 04:02
İranlı yüzlerce insanı dolandıran sanıklar hakim karşısında | Video 09.04.2021 | 17:17
Vakaya giden ambulansa çarptı: İlk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki görevliler yaptı | Video 01:53
Vakaya giden ambulansa çarptı: İlk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki görevliler yaptı | Video 09.04.2021 | 16:49
SOND DAKİKA: Düzce'de kız kardeşe taciz olayında şoke eden intikam kamerada! Ateşe verip böyle kameraya çekti... 01:07
SOND DAKİKA: Düzce'de kız kardeşe taciz olayında şoke eden intikam kamerada! Ateşe verip böyle kameraya çekti... 09.04.2021 | 17:08

Son dakika haberleri... Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgârın da etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğünü zannedip kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına dönerken, kaza geçiren fenomen ise yaşadığı garip olayı soğukkanlılıkla anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaptığı ilginç ve tehlikeli videolarla sürekli gündeme gelen sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu defa ilginç bir çalışmaya imza attı. Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC'lik motor kullanarak bir uçak tasarladı. Tasarladığı uçağı Güney Çevre Yolu'nda test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı. "İnsansız Hava Aracı" düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine koştu. Vatandaşlar gördükleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan fenomen de çevresine biriken insanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan garip kazayı yara almadan atlatan fenomen, kaza anını heyecanlı bir şekilde çevresindeki vatandaşlara anlattı.


Test sürüşü sırasında uçağın 80 kilometre hıza ulaşarak havalandığını söyleyen Sefa Kındır, "Bir uçak yapmayı denedim. Böyle bir hayalim vardı. 300 CC'lik motordan güzel bir uçak ürettim. Uçağımızı denemeye çıktık. Uçağımızı denerken 80 kilometre kadar hız ulaştığımda uçağım havalanmaya çalıştı. Aslında bu videomda uçağı uçurmayacaktık. Karada yürütmek istedik. Uçak uçmaya çalıştı. Kanatlarda uçma mekanizmaları olmadığı için uçağın önü havalandığı için kaza geçirdik. Sizlere de haber gelmiş insansız hava aracı düştü diye ama insanlı hava aracı düştü. Böyle bir olay geldi başımıza. Görenler durdu yardım etmeye çalıştı. Onlarda şaşırdı bu uçak nereden geldi buraya diye, nerden düştü falan dediler. Yani kendi denememizdi. El yapımı bir uçak yaptık. Onla da tam uçarken kaza geçirdik. Böyle garip bir olay geldi başımıza" diye konuştu.


İnsansız Hava Aracı düştüğünü duyup kaza yerine gelen bir vatandaş da "Uçak yoldan şarampole düşmüş. Tam bilmiyorum bende, bize de insan hava aracı düştü dediler. Biz de geldik baktık öyle bir şey yok. Fenomen bir arkadaşın çalışmasıyla uçak havalanmış o şekilde bir kaza olmuş" dedi.
Uçak, kaza yerine çağrılan bir minibüsle çekilerek olay yerinden götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA