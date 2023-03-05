Video Yaşam SON DAKİKA! Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor | Video
SON DAKİKA! Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor | Video

SON DAKİKA! Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor | Video

05.03.2023 | 16:22

Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. Arama-kurtarma ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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