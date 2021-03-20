SON DAKİKA: Ünlü Oyuncu Ayşegül Çınar’ın uyuşturucu ile yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberleri... Aracında uyuşturucu yakalanan ünlü Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis ekiplerine yakalandığı anlara ait görütüler ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde polisler İstanbul Bebek'te uygulama yapıyordu. Bu kapsamda bir araç içinde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.'ye, Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapıldı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği Ayşegül Çınar'ın aracını aradı. Ayşegül Çınar'ın otomobilinde 15 gram esrarla, 4 gram eroin bulundu. Yapılan arama anına ait görüntülere GÜNAYDIN ulaştı.