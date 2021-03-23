SON DAKİKA: Yozgat’ta korku dolu anlar! Dev hortum kamerada | Video
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Son dakika haberleri... Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortun cep telefonu kamerası ile saniye saniye böyle görüntülendi'
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdı!
Yozgat'ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eyneli, Külhüyük ve çevre köylerinde hortum oluştu. Hortumu fark eden köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Dev hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.