Sosyal medyada çekim yapan sürücüler, dikkat | Video

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, trafikte seyir halindeyken aparatlı cep telefonları ile sosyal medyada çekim yapan araç sürücülerini uyardı: “Bu şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bununla ilgili de denetimlerimizi arttıracağız”

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, ildeki moto-kuryelere ve firma yetkililerine teorik ve motor üzerinde uygulamalı eğitim verildi. Rehberlik Araştırma Merkezi'nde düzenlenen eğitime kuryeler ve firma sahipleri katıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, "Kurye motorlarımızın kazalarda etkisinin son zamanlarda arttığı görülmekte. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle çok fazla sipariş alıyorsunuz. Bu kazaların önlenmesi için hem bilgilendirme yapacağız hem de varsa talepleri alacağız. İlimizde yaklaşık 7 binden fazla motosiklet tescili var. Sadece il merkezinde. İl merkezinin genel nüfusu 160 bin olduğuna göre bunun içinde 7 bin motosiklet büyük bir meblağ. Çok sayıda da kurye motosikletimiz var. Ayrıca normal motosikletler ve diğer grupların motosikletleri var. Trafikte bunlarla ilgili gün boyu büyük bir aktivite oluyor" dedi.

KASKINIZI TAKIN, KORUYUCU ELBİSE GİYİN

Kuryelerden istediklerinin taşıma esnasında mutlaka kask takmak, koruyucu elbise giymek ve seyir halindeyken kurallara uymak olduğunu vurgulayan Yüksel Bozkurt, kuryeleri şöyle uyardı: "Araçların sağından, solundan geçmek, refüjlerde yaya geçidinden geçmek ya da refüj aralarından geçmek şeklinde değil de kendi şeridinizde belirtilen levhalara ve kurallara uyarak trafikte seyretmenizi istiyoruz" dedi.

DENETİMLER ARTACAK

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, trafikte seyir halindeyken aparatlı cep telefonları ile sosyal medyada çekim yapan araç sürücülerini uyardı. Buna yönelik denetimlerin artacağını belirten Bozkurt, "Önceliğimiz trafikte güvenliği sağlamak" dedi. Bozkurt, "Bizim istediğimiz trafikte güvenliği sağlamak. Bunun için de araç sürücülerinin seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları. Ayrıca aparatlı cep telefonu kullanarak bir şeylerle meşgul olmamaları. Son zamanlarda sosyal medyada yayın yapmak için çekim yapan sürücüler olduğunu da zaten bilgilendirme yaptığımız arkadaşlarımız da söyledi. Bu şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bununla ilgili de denetimlerimizi arttıracağız" diye konuştu.