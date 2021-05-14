Sosyal medyadan organize olup toplandılar! Partiye katılan 23 kişiye 79 bin lira ceza! | Video
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İstanbul’da sosyal medya üzerinden organize olan 23 kişi bir adreste toplandı ve parti düzenledi. Partiyi polis bastı. Sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 21’i yabancı uyruklu 23 kişiye 79 bin 787 lira ceza kesildi.