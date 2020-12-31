Sosyal medyadan yardım istedi, gelen paralarla dans edip videosunu paylaştı | Video
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Çekmeköy’de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti. Pandemi sürecinde kocam işsiz ve hasta çocuklarımla zor durumdayım diyerek sosyal medyadan yardım istedi. Hesabına gelen paralarla sosyal medyada dans etti.
Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını internet ortamından karşılarken, günlük hayattaki yardım isteyen insanların dilencilik faaliyetleri internet ortamına taşındı. Çekmeköy'de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti. Kader B., sosyal medya platformlarından evinin boş halini, çocuklarını, dolabını ve kocasının pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade ederek, ıban numarası paylaşarak yardım istedi. Korona virüs salgını sürecinde B. ailesinin durumunu gören vatandaşlar internet ortamından hesabına para yolladı. Kader B'nin sosyal medyada platformunda paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. B'nin hesabına gelen paralar ile dans ettiği görüldü. B'nin hesabına gelen paralarla evinde içki sofrası kurarak çılgınca eğlendiği görüldü. Sosyal medyada çocuklarını kullanarak kendini kötü durumdaymış gibi gösterip insanların vicdanlarının sömürerek, paralarla dans etmesi, bu kadarına da pes dedirtti.