SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında yapılan tadilatta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatıyı sardı. Yangını söndürmeye çalışan işçilerin müdahalesi yetersiz oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle, yarım saat içinde söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.