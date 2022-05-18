Video Yaşam Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video
Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video

Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video

18.05.2022 | 14:41

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SULTANBEYLİ'de 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Sultanbeyli Ahmetyesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta saat 12.00 sıralarında, 5 katlı binanın çatısında yapılan tadilatta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çatıyı sardı. Yangını söndürmeye çalışan işçilerin müdahalesi yetersiz oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle, yarım saat içinde söndürüldü. Çatıda hasar oluştu.

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